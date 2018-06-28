Создан чехол‍, спасающий смартфон при падении

Дизайнер из Германии разработал чехол, который практически гарантированно спасает упавший смартфон от повреждений. "Умный" чехол оснащен сенсорами, которые при падении активируют особые пружинящие ножки.
В общем, лучше, как говорится, один раз увидеть, поэтому смотрите видео с чудо-чехлом ниже. Продемонстрированное на видео устройство, как необходимо отметить, пока еще находится в стадии прототипа, а вероятность начала его серийного производства будет зависеть от успеха кампании, которую дизайнер планирует начать на краудфандинговой площадке Kickstarter.
В идеале, такими системами смартфоны должны оснащать сами же производители электроники, однако они, очевидно, не очень-то заинтересованы в том, чтобы ваши электронные гаджеты служили слишком долго. Поэтому владельцы смартфонов заворачивают свои девайсы в разнообразные чехлы, пленки, бамперы, и прочие штуковины, пытаясь хоть как-то повысить их защищенность.
Некоторые энтузиасты заключают смартфоны в особо защищенные ударопрочные чехлы, превращающие тоненькие устройства в какие-то подобия кирпичей. Создателю "чехла с ножками" удалось, как отмечают эксперты, сохранить разумный баланс между защищенностью и размерами.
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