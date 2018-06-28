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Создан чехол‍, спасающий смартфон при падении

Четверг, 28 Июня 2018 13:59
Создан чехол‍, спасающий смартфон при падении Фото из открытых источников

Дизайнер из Германии разработал чехол, который практически гарантированно спасает упавший смартфон от повреждений. "Умный" чехол оснащен сенсорами, которые при падении активируют особые пружинящие ножки.

 

В общем, лучше, как говорится, один раз увидеть, поэтому смотрите видео с чудо-чехлом ниже. Продемонстрированное на видео устройство, как необходимо отметить, пока еще находится в стадии прототипа, а вероятность начала его серийного производства будет зависеть от успеха кампании, которую дизайнер планирует начать на краудфандинговой площадке Kickstarter.

 

В идеале, такими системами смартфоны должны оснащать сами же производители электроники, однако они, очевидно, не очень-то заинтересованы в том, чтобы ваши электронные гаджеты служили слишком долго. Поэтому владельцы смартфонов заворачивают свои девайсы в разнообразные чехлы, пленки, бамперы, и прочие штуковины, пытаясь хоть как-то повысить их защищенность.

 

Некоторые энтузиасты заключают смартфоны в особо защищенные ударопрочные чехлы, превращающие тоненькие устройства в какие-то подобия кирпичей. Создателю "чехла с ножками" удалось, как отмечают эксперты, сохранить разумный баланс между защищенностью и размерами.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости чехол
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