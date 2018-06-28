Взрыв в жилом доме прогремел в Германии, есть жертвы

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Мощный взрыв прогремел сегодня утром в Бремене, что на северо-западе Германии. По данным немецкого издания Focus, взрыв произошел в жилом доме и унес жизни как минимум трех человек.

Что конкретно случилось в бременском районе Хухтинг — неизвестно, однако очевидцы сообщают, что полицейские и спасатели уже оцепили территорию и эвакуировали жителей всех близлежащих домов.

"Взрыв имел место на мансардном этаже здания, где затем вспыхнул пожар. Сейчас на месте происшествия работают пожарные, которые уже обнаружили тела троих человек — сорокаоднолетней женщины и ее семилетнего ребенка, а также семидесятилетней женщины, которая погибла несмотря на то, что находилась в соседнем доме. Он, кстати, сильно поврежден", — рассказывают сотрудники экстренных служб Бремена.