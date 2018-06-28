Названа дата презентации нового флагмана Samsung Galaxy Note 9

Новый флагманский смартфон корпорации Samsung Electronics, Galaxy Note 9, будет официально анонсирован девятого августа. Мероприятие, в ходе которого публике представят новый топовый смартфон, состоится в Нью-Йорке.
Информация о дате и месте анонса смартфона Samsung Galaxy Note 9 была распространена официальными представителями корпорации Samsung, так что речь идет о стопроцентно достоверных сведениях.
Известно, что вместе со смартфоном будет представлен модифицированный стилус S Pen, о котором пока что нет сколько-нибудь конкретной информации.
Зато технические характеристики Galaxy Note 9 (кодовое имя смартфона — Crown) не являются секретом — процессоры Snapdragon 845 и Exynos 9810, 6 или 8 гигабайт оперативки и объем ПЗУ вплоть до 512 ГБ.
Смартфон получит 6.3-дюймовый дисплей с аспектом 18.5:9, выполненный по технологии S-AMOLED. Экран, при этом, будет напоминать решение, использованное в смартфонах Galaxy S9 и Galaxy S9+, то есть, речь идет об Infinity Display 2.0.
Предполагается, что сканер отпечатка пальца в Galaxy Note 9 будет расположен непосредственно под экраном. Но это, как стоить отметить, не точно.
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