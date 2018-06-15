Новый Samsung Galaxy Note 9 получил отдельную кнопку для скриншотов

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Смартфон Samsung Galaxy Note 9 приближается к официальному дебюту, поэтому у тематических СМИ появляются все новые технические сведения о грядущем девайсе. Galaxy Note 9, в частности, получит отдельную программируемую кнопку, при помощи которой можно будет делать скриншоты или запускать приложение камеры.

Речь идет о физической клавише, которая располагается под боковой "качелькой" громкости. Подобная кнопка, как сообщает портал actualnews.org, есть у смартфонов Sony Xperia, а также у некоторых китайских девайсов.

Предполагается, что Samsung Galaxy Note 9 получит расположенный непосредственно под дисплеем датчик отпечатка пальцев. Однако некоторые инсайдерские данные говорят о том, что южнокорейские инженеры не смогли обеспечить приемлемое качество работы подэкранного датчика, поэтому в финальной версии устройства, вопреки обещаниям, его не будет.

"Железные" характеристики Note 9, как и подобает флагманскому смартфону, внушают — процессор Qualcomm Snapdragon 845 или Exynos 9 Series 9810, восемь гигабайт оперативной и пятьсот двенадцать гигабайт постоянной памяти, а также продвинутые камеры, которые обеспечат новый стандарт качества мобильного фото.