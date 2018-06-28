Мессенджер Telegram получил ряд новых возможностей

Разработчики популярного интернет-мессенджера Telegram сообщают о выходе очередного обновления приложения, в котором теперь появились некоторые новые интересные фишки.
Пользователи "Телеграма", в частности, отныне могут помечать чаты прочитанными или непрочитанными, выбирать, какую именно информацию получит собеседник при отправке ему контакта, а также, например, слушать голосовые сообщения в режиме ускоренного воспроизведения.
Кроме того, в новой версии Telegram можно осуществлять замену фото- или видеофайла при редактировании уже отправленного сообщения. Плюс, появилась возможность удаления даже тех исходящих сообщений, которые в силу каких-то причин не были отправлены.
И это далеко не все фишки обновленного мессенджера. В котором теперь появились расширенные функции форматирования сообщений, улучшенные функции, позволяющие обходить цензуру, а также более результативный поиск.
"Телеграм", напомним, был заблокирован в Российской Федерации решением суда, однако это не мешает миллионам россиян использовать этот довольно удобный мессенджер, так как авторы программы позаботились об обходе блокировки и предусмотрели соответствующую функциональность.
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