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Telegram заявил о блокировании обновлений со стороны Apple‍

Среда, 30 Мая 2018 10:09
Telegram заявил о блокировании обновлений со стороны Apple‍ Фото из открытых источников

Корпорация Apple не позволяет разработчикам популярного мессенджера Telegram опубликовать новую версию приложения в каталоге софта iOS. Соответствующая информация появилась на официальном сайте "Телеграма"

 

"Apple блокирует апдейты Telegram с середины весны 2018-го года", — говорится в разделе FAQ на сайте мессенджера.

 

Пользователи операционной системы Android, как отмечается, продолжают получать свежие версии Telegram. Связано ли осуществляемое корпорацией Apple блокирование обновлений мессенджера с блокировкой "Телеграма" в Российской Федерации — неизвестно.

 

Зато известно, что двадцать восьмого мая "Эппл" получила официальное письмо от Роскомнадзора, в котором российское цензурирующее Интернет ведомство настоятельно просит у американской корпорации прекратить распространение Telegram в РФ. Кроме того, Apple, согласно требованиям РКН, должна отключить мессенджеру доставку Push-уведомлений. Если корпорация не согласится сотрудничать с российскими властями, то Федеральная служба по надзору в сфере связи, ИТ и массовых коммуникаций "нарушит работу сервиса App Store" в РФ.

 

Telegram, напомним, был запрещен в РФ тринадцатого апреля — решение было принято из-за отказа разработчиков программы от предоставления ключей шифрования ФСБ.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости Telegram
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