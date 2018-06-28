Новой мишенью для хакеров стали батареи для смартфонов

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В современном мире угрозы для информационной безопасности могут таиться где угодно. Например — в аккумуляторных батареях для смартфонов, из которых хакеры могут получать ценные сведения. Доклад, посвященный новой опасности, был представлен в рамках конференции Privacy Enhancing Technologies.

Получив доступ к информации, которая касается потребления энергии, киберзлоумышленники могут получить представление о сценариях использования устройства, что в некоторых случаях позволит им завладеть важными конфиденциальными данными.

"Используя особым образом модифицированную аккумуляторную батарею, хакер может получить такой себе "энергетический портрет" вашего смартфона, в котором будет содержаться масса приватных данных. В некоторых случаях взломщик сможет даже получить текст, который вы набирали на экране в тот или иной момент времени", — рассказывают специалисты.

Соответствующие риски, как отмечают эксперты, связаны с заменой аккумулятора. Так что ее стоит осуществлять только в надежных сервисных центрах. Если, конечно, вы не хотите, чтобы аккумулятор вашего смартфона фиксировал вашу переписку в соцсетях и передавал ее кому-то.