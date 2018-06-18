Пентагон хочет проводить ежедневные хакерские рейды против "врагов"

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О том, что лучший способ защиты — это нападение, в правительственных структурах Соединенных Штатов Америки знают очень хорошо. Это подтверждается последними действиями Пентагона, который расширил полномочия так называемого киберкомандования ВС США, разрешив этому самому киберкомандованию проводить превентивные хакерские атаки.

Да, теперь именно при помощи превентивных хакерских атак США будут охранять свою постоянно шатающуюся демократию, которая так и норовит окончательно обвалиться под натиском неких таинственных "русских хакеров".

Последним отныне будут противостоять специально обученные военные хакеры, молниеносно и сокрушительно атакующие всех мыслимых и немыслимых врагов Америки.

Читая все это, несложно представить себе новостные заголовки в стиле: "Военные хакеры США парализовали работу российского правительства в профилактических целях" или "Американские хакеры вывели из строя российскую банковскую систему, так как кому-то в США показалась, что та стала слишком прочной".

Звучит как нечто не очень реальное, но в современной реальности есть полно не очень реальных вещей, которые, тем не менее, являются более чем реальными.

Как говорят официальные представители Пентагона, хакерские рейды, которые США будут проводить против России, Северной Кореи и Китая (а также против Ирана и еще целого ряда неугодных американцам государств), будут весьма болезненными ударами по "недемократичным" режимам.

Последствия таких кибератак, в частности, можно будет сравнить с последствиями от какой-нибудь привычной всем авиабомбардировки.

Вот такие вот реалии двадцать первого века. Бомбить Россию Пентагон не может, так как это приведет к обмену ядерными ударами и началу третьей мировой войны, зато ослаблять ее при помощи разрушительных хакерских атак можно сколько угодно — кто докажет, что за атаками стоят американцы?

Тут, впрочем, есть довольно немаленький подводный камень — те самые российские хакеры, которых панически боятся американцы, хоть и не существуют именно в тот мифическом виде, в котором их рисуют американские СМИ, все же могут провести какую-нибудь интересную спецоперацию.

Может, например, получиться так, что президентом США окажется, например, страдающий от ментальных заболеваний актер из видеоиндустрии для взрослых. Или какой-нибудь еще более гротескный персонаж. Вот тогда-то и посмотрим, кто смеется последним.