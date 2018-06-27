Boeing показала концепт нового гиперзвукового пассажирского авиалайнера

Гиперзвуковыми могут быть не только ракеты, но и гражданские пассажирские самолеты — утверждают представители американской авиастроительной компании Boeing, которая работает над соответствующим проектом.
Изображение концепта гиперзвукового авиалайнера от Boeing было продемонстрировано участникам и гостям конференции Института аэронавтики и астронавтики США, которая накануне прошла в Атланте.
Гиперзвуковые авиаперевозки — это, как считают в Boeing, будущее воздушного транспорта, к которому человечество приближается уже сейчас. Так что от подобных летающих машин нас, по оценкам специалистов, отделяют какие-то два-три десятка лет.
"Пока что мы находимся только на стадии концепции, то есть о реальных гиперзвуковых пассажирских самолетах говорить еще рановато, но, тем не менее, такой транспорт более чем реален. Представьте себе самолеты, которые способны перемешаться в пять раз быстрее, чем звук, и вы приблизительно осознаете преимущества, которые мы получим после появления гиперзвуковых лайнеров", — говорят представители корпорации Boeing.
Тут стоит отметить, что у человечества все еще нет сверхзвуковых пассажирских самолетов — все такие машины (Ту-144 и Конкорд, например) были признаны нерентабельными. В этом свете перспективы гиперзвуковых самолетов выглядят довольно туманно.
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