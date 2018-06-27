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Инвесторы Facebook могут уволить Цукерберга с поста главы компании

Среда, 27 Июня 2018 11:04
Инвесторы Facebook могут уволить Цукерберга с поста главы компании Фото из открытых источников

Методы управления, которых придерживается основатель и глава Facebook Марк Цукерберг, не устраивают крупных инвесторов компании, которые, как стало известно изданию Business Insider, решили уволить Цукерберга с поста руководителя FB.

 

"У нас есть серьезные опасения, продиктованные структурой управления. Компания, в свою очередь, не уделяет нашим опасениям должного внимания. Это очень опасно для "Фейсбука", который и так переживает не лучшие времена после целой серии резонансных событий", — заявил Скотт Стрингер, акционер, которому принадлежат акции FB почти на девятьсот миллионов американских долларов.

 

Стрингер, по данным BI, является одним из шести настроенных против Цукерберга акционеров, которым суммарно принадлежат ценные бумаги Facebook на три миллиарда долларов. То есть, речь идет о довольно внушительной силе, которая реально может добиться увольнения основателя соцсети.

 

Кроме увольнения Цукерберга, влиятельные акционеры планируют изменить структуру, в рамках которой существуют акции FB. Они, если что, делятся на два класса — A и B. Последние дают своим держателям в десять раз больше голосов.

 

"В руках у Цукерберга сосредоточены три четверти акций класса B, то есть он наделен слишком большой властью. Это очень опасно для компании, поэтому ситуацию нужно исправлять максимально оперативно", — говорит Стрингер.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости Facebook последние новости
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