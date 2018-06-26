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Эксперты: Instagram стоил бы больше, если бы не продался Facebook

Вторник, 26 Июня 2018 11:26
Эксперты: Instagram стоил бы больше, если бы не продался Facebook Фото из открытых источников

Когда создатели социальной сети Instagram продали свое детище компании Facebook за один миллиард американских долларов, то очень сильно продешевили — уверены аналитики Bloomberg Inteligence, по словам которых, к настоящему времени независимый "Инстаграм" мог бы стоить сто миллиардов.

 

"Разработчики "Инстаграма", очевидно, очень-очень продешевили, продав свой невероятно востребованный сервис всего лишь за миллиард. Оказавшись в руках у "Фейсбука", "Инстаграм" стал развиваться гораздо менее динамично, то есть, в конечном итоге сделка пошла во вред", — уверены эксперты.

 

Аналитики говорят, что компания Марка Цукерберга обладает определенной "токсичностью", то есть проекты, попадающие под крыло Facebook, развиваются медленно или даже деградируют. Во многом это обусловлено неразумной политикой FB по части персональных данных пользователей, провоцирующей масштабные скандалы.

 

Недавно, напомним, владельцы Instagram с гордостью отчитались о том, что аудитория социальной сети достигла миллиарда пользователей. Но эксперты говорят, что если бы "Инстаграм" сохранил независимость, то его аудитория уде превысила бы два миллиарда человек.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости Instagram
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