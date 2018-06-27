Аналитики назвали цены на новые модели iPhone 2018 года

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В сентябре 2018-го года, как предполагается, на прилавках магазинов появятся обновленные "яблочные" смартфоны iPhone. Пока что о грядущих девайсах от Apple нет практически никакой информации, зато есть большое количество самых разнообразных слухов. Некоторые аналитики, например, уже даже назвали стоимость еще не анонсированных устройств.

Так, Кэти Хьюберти из Morgan Stanley уверена, что самый доступный из будущих айфонов обойдется покупателям в семьсот американских долларов долларов. Речь идет о модели с жидкокристаллическим дисплеем, диагональ которого составит 6.1 дюйма.

Экраны двух более дорогих айфонов будут выполнены по технологии органических светодиодов — как у нынешнего флагмана iPhone X.

Девайсы, собственно, и будут его продолжениями. Старшая модель (с 6.5-дюймовым экраном) будет стоит около тысячи долларов за версию с минимальной комплектацией, а среднеуровневый 5.8-дюймовый OLED iPhone будет дешевле примерно на сотню долларов.

Хьюберти, однако, допускает вариант, при котором стоимость "яблочных" гаджетов повысится на 7.2 процента. В этом случае цена новых айфонов подскочит до 1100, 1000 и 800 долларов.