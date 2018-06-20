Вы будете удивлены: рассекречены размеры новых iPhone

Компания Olixar, которая является производителем чехлов и прочих аксессуаров для смартфонов, получила инсайдерские сведения о будущем смартфонов семейства Apple iPhone. У компании, в частности, появилась информация о диагоналях экранов грядущих айфонов.
Диагональ экрана смартфона — весьма важный параметр для компании, которая производит чехлы и защитные пленки для этих самых смартфонов, так что данным Olixar можно доверять. Согласно этим данным, будущие яблочные девайсы будут выпускаться в трех форм-факторах — 5.8, 6.1 и 6.5 дюйма.
Наследника iPhone SE, как видим, среди будущих айфонов нет — "Эппл", как стало известно накануне, решила отказаться от продолжения популярного маленького смартфона.
Теперь самым маленьким айфоном будет наследник топового iPhone X — диагональ его дисплея, выполненного по технологии OLED, составит 5.8 дюйма. Будет и увеличенная версия девайса, диагональ экрана которой составит шесть с половиной дюймов.
Но самой интересной новинкой должен стать "бюджетный" 6.1-дюймовый айфон, который в отличие от своих более дорогих собратьев получит традиционный жидкокристаллический экран. "Бюджетность" девайса будет проявляться, например, в его более широких рамках, а также некоторых других технических аспектах.
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