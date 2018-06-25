Facebook покажет время, которое вы тратите на соцсеть

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Авторы официального приложения для взаимодействия с популярной социальной сетью Facebook собираются сделать то, что, по мнению маркетологов, делать никак нельзя — разработчики софта хотят показать его пользователям, какое количество времени те тратят на прожигание жизни в соцсети.

Новая функция, как сообщает портал Android Authority, получит название "Ваше время на Фейсбуке". В актуальной стабильной версии мобильного приложения Facebook пока что нет этой фишки, но она, судя по всему, может появиться в обозримом будущем — в данный момент, по некоторым данным, компания Facebook осуществляет тестирование нового функционала.

Функция "Your Time on Facebook" позволяет увидеть, собственно, количество времени, проведенного пользователем в приложении, а также другие статистические параметры — количество запусков приложения за день/неделю/месяц, например. В общем, статистика, как стоит отметить, должна быть действительно полезной.

Подобная функция, кстати говоря, уже была замечена в клиенте для социальной сети Instagram, которая тоже принадлежит компании Facebook. В общем, происходит, как видим, нечто странное — Facebook вдруг озаботился временем, которое люди уделяют социальным сетям.