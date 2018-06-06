Facebook закроет Huawei доступ к личным данным пользователей

Китайская корпорация Huawei не сможет получать доступ к приватной информации пользователей социальной сети Facebook — действие соглашения, в рамках которого Huawei и Facebook осуществляли такое сотрудничество, будет прекращено в конце этой недели по инициативе FB.
Соответствующими сведениями поделилось издание The New York Times, получившее инсайдерскую информацию. Сотрудники NYT побеседовали с представителями Facebook и узнали о планах соцсети, согласно которым соглашение с Huawei, действовавшее с 2010-го года, будет остановлено.
Но это не значит, что личные данные пользователей Facebook не будут продаваться китайским корпорациям — соцсеть все еще поддерживает аналогичные партнерские соглашения с компаниями Lenovo, TCL, Oppo и другими.
"За последние десять лет компания Facebook заключила подобные контракты с шестью десятками крупных производителей электронных гаджетов. Все такие соглашения — это колоссальный удар по приватности пользователей FB, так что ситуация на самом деле гораздо более серьезная, чем может показаться на первый взгляд", — комментируют скандал вокруг Facebook эксперты.
На бумаге, водопад Свартифосс ничем не примечателен. Он не входит в первую десятку самых больших по ...
Предельно низкий полет Су-25 над пляжем в Кирилловке
Бабушки у подъезда – они ведь как подписчики в фейсбуке. В друзья не добавляются. А за новостями следят!
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.