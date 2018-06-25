В США создан компьютер меньше рисового зерна

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Инженерам из Соединенных Штатов Америки удалось создать самое маленькое в мире электронное вычислительное устройство — длина стороны крохотного компьютера составляет всего 0.3 миллиметра. Это гораздо меньше, чем, например, длина зернышка риса.

Построив столь маленький компьютер, сотрудники Мичиганского университета ответили на сделанное ранее заявление представителей корпорации IBM, которой удалось изготовить компьютер с длиной стороны в один миллиметр.

"Это практически полноценный компьютер — то есть, он обладает программируемой средой и компонентами для ввода и вывода данных. Единственная особенность, обусловленная миниатюризацией — программы, записанные в памяти устройства, не сохраняются при отключении питания. Однако конкурирующая разработка от "Ай-Би-Эм" в этом плане ничем не отличается", — говорят создатели девайса.

Питание компьютера обеспечивается при помощи фотоэлектрического преобразователя. Тут, кстати, у инженеров возникли некоторые проблемы, связанные с воздействием света на бескорпусный процессор. Однако все трудности удалось преодолеть в ходе разработки. Компьютеры, подобные этому, найдут применение, например, в медицине, где на их основе можно создавать, например, разнообразные биологические датчики.