Программа впервые уволила человека в США

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Американский разработчик программного обеспечения Ибрагим Диалло был уволен из своей компании, потому что так решила программа, самостоятельно занимающаяся кадровыми вопросами. О "торжестве" искусственного интеллекта сообщает BBC.

Проживающий в Калифорнии Диалло пришел однажды на работу как ни в чем не бывало, однако не смог попасть в офис, так как его электронный пропуск не сработал. Не беда — решил Диалло и попросил охранника пропустить его. Но оказавшись за своим рабочим компьютером, мужчина понял, что ситуация более серьезная, чем вышедший из строя пропуск.

"Я не смог получить доступ к рабочим базам данных, поэтому заподозрил что-то неладное. И действительно — мне сообщили, что я уволен, так как не продлил свой контракт с компанией. Но я вообще не знал, что этот самый контракт нужно продлевать. И самое обидное во всей этой ситуации — тот факт, что решение о моем увольнении принималось даже без участия человека!", — жалуется Диалло.

Разработчику пришлось стать безработным на месяц, в течение которого тянулось разбирательство. В конечном итоге в проблеме все-таки удалось разобраться, поэтому Диалло восстановили на рабочем месте. Но теперь мужчина стал немного побаиваться восстания машин.