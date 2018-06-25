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Назван ТОП‐5 лучших бюджетных смартфонов 2018 года‍

Понедельник, 25 Июня 2018 09:16
Назван ТОП‐5 лучших бюджетных смартфонов 2018 года‍ Фото из открытых источников

Современные бюджетные смартфоны уже достаточно далеко отошли от имиджа устройств, которыми можно решать только ограниченный круг задач — недорогие новинки от популярных китайских производителей часто практически ни в чем не уступают дорогим флагманам.

 

Если вы не знаете, с чего начать погружение в мир бюджетных мобильных девайсов, то советуем ознакомиться с пятеркой лучших смартфонов стоимостью до двухсот долларов, составленной компетентными экспертами.

 

На пятом месте рейтинга — смартфон Xiaomi Redmi Note 5, стоимость которого составляет 190 долларов. За эти деньги вы получите девайс с большим и красочным экраном, оснащенный неплохой камерой, внушительным аккумулятором и массой полезных фишек.

 

Сэкономив тридцать долларов, можно приобрести Xiaomi Redmi 5 ($150) — выполненный из металла и пластика девайс, экран которого может похвастаться модным соотношением сторон 18:9. Качественные камеры и удачные "железные" характеристики прилагаются.

 

За $190 можно взять Redmi 5 Plus с улучшенными характеристиками — SoC Snapdragon 625, например, позволит наслаждать даже самыми требовательными играми в приемлемом качестве. Альтернатива — Xiaomi Redmi S2 стоимостью в $160, оснащенный тремя гигабайтами оперативной и тридцатью двумя постоянной памяти.

 

Но лучшим телефоном до двух сотен долларов эксперты признали Nubia М2. Продуманный дизайн, высокое качество и отличная производительность, а также хорошая автономность — совокупность этих факторов сделала смартфон за $160 победителем рейтинга.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости смартфоны
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