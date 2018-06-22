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YouTube поможет создателям контента увеличить свой доход

Пятница, 22 Июня 2018 12:27
YouTube поможет создателям контента увеличить свой доход Фото из открытых источников

Самый популярный в мире видеохостинг YouTube анонсировал новые функции, которые помогут создателям контента получать дополнительный доход. О новых способах монетизации видеороликов стало известно благодаря ежегодной конференции VidCon, устраиваемой авторами видео.

 

Первая новая фишка, как сообщает портал The Next Web, называется Channel Membership. Эта функция будет активирована для авторов популярных каналов (популярные — это, например, с аудиторией в сто тысяч человек), которые с ее помощью смогут предоставлять своим подписчикам платный доступ к какому-то эксклюзивному контенту.

 

Стоимость подписки составит около пяти долларов в месяц, а пользователи, которые заплатят эти деньги, получат, кроме эксклюзивных видео, разнообразные бонусы — например, уникальные эмодзи и бейджи, а также возможность смотреть специальные прямые трансляции.

 

Еще одно нововведение позволит авторам каналов открывать магазины с мерчем непосредственно на площадке YouTube. Плюс, авторы каналов получат инструмент под названием "Премьеры", который позволит транслировать видео в режиме реального времени, одновременно общаясь с подписчиками.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости Youtube
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