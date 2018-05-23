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Стала известна цена платной подписки на YouTube в России‍

Среда, 23 Мая 2018 09:42
Стала известна цена платной подписки на YouTube в России‍ Фото из открытых источников

Интернет-пользователи из Российской Федерации получат доступ к платной подписке на видеосервис YouTube — новость об этом распространили тематические СМИ, у которых даже появились достоверные данные о стоимости подписки YouTube Premium для граждан РФ.

 

Согласно информации, появившейся благодаря магазину приложений для iOS, месячный доступ к премиальной подписке YouTube обойдется россиянам в двести пятьдесят рублей. Это, как уточняют эксперты, гораздо дешевле, чем, например, в Соединенных Штатах Америки, где доступ к YouTube Premium будет стоить двенадцать долларов в месяц.

 

YouTube Premium приходит на смену сервису YouTube Red, который в своем первоначальном виде так и не добрался до России. Red, при этом, будет поделен на две части — собственно, Premium, а также YouTube Music. Последний, как следует из названия, будет предназначен для получения музыкального контента. YouTube Music будет доступен в виде бесплатной версии с рекламой, а также в виде платной версии без рекламы — стоимость второго варианта составит двести тридцать рублей в месяц (против десяти долларов в США).

 

Запуск новых платных подписок на YouTube запланирован на конец мая — речь, однако, идет о старте в США и некоторых других западных странах. Даты запуска YouTube Premium и Music в РФ пока нет.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости Youtube
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