Робота научили отказывать в интиме, когда она «не в настроении»

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Создатели предназначенного для интимных утех робота Саманты наделили свое детище уникальной, как для роботов, способностью — машина может отказывать в интимной близости, мотивируя это "неподходящим расположением духа". Об очередном свидетельстве приближения восстания машин пишет издание The Mirror.

На самом деле никакого "расположения духа" у робота Саманты нет. Зато есть датчики, регистрирующие слишком агрессивные намерения владельца робота и посылающие соответствующие сигналы управляющему алгоритму. В общем, если владелец робота прикасается к кукле слишком агрессивно и "неуважительно", то механизм не соглашается на интим.

Владелец робота, при этом, может повлиять на Саманту при помощи переключателя, которым задается поведенческий режим. Саманта, в частности, может быть "семейной", "романтичной" или "страстной".

Робот пока что существует исключительно в виде прототипа, однако его изобретатель, испанский инженер Серги Сантос, обещает начать массовое производство уже в обозримом будущем. Стоимость человекоподобного робота, как предполагается, превысит три с половиной тысячи фунтов стерлингов, то есть, в пересчете на рубли составит что-то около трехсот тысяч.