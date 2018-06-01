Японцы разработали робота с живыми мышцами

Фото из открытых источников

Биогибридный робот, созданный сотрудниками Токийского университета, основан на применении живой мышечной ткани, которую ученые позаимствовали у крысы. По данным издания Science Robotics, речь идет о невероятно перспективной технологии. Посмотреть на робота можно на видео ниже.

Робот, которого разработали японцы, напоминает что-то вроде пальца — он, в частности, может сгибаться в суставе, а также двигать небольшие предметы. И все благодаря мышечной ткани крысы, которую заключили в каркас из пластика и металла.

Как и подобает ткани такого типа, мышца сокращается, когда подвергается воздействию электрического тока. А для того, чтобы сделать роботизированный палец напоминающим человеческий, японские инженеры задействовали механизм, основанный на парных мышцах.

"Мы покрыли тонкие пластинки из гидрогеля клетками-миобластами, которые взяли у крысы. Из этих молодых мышечных клеток развивается мышечная ткань поперечнополосатого типа", — рассказывают авторы чудо-технологии.

Роботы с живыми мышцами являются весьма перспективной технологией, однако у них есть и ощутимые недостатки — биологическая ткань быстро изнашивается и может работать только в воде.