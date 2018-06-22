Audi и Airbus проведут первые в мире испытания летающего такси

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Городское аэротакси, об испытаниях которого договорились власти Ингольштадта с компаниями Audi и Airbus, должно спасти немецкий город от постоянных пробок, возникающих из-за средневековой планировки улиц.

"Опасность пробок, которые постоянно провоцируются не предназначенными для современного транспорта улицами, в полной мере проявляется в случаях, когда в пробках вынужден простаивать транспорт спасательных служб. Аэротакси, как мы полагаем, сможет хотя бы частично решить проблему пробок", — рассказывают власти баварского города.

Начальник немецкого министерства транспорта Андреас Шойер уверен, что аэротакси — это не просто очередная фантастическая концепция, а вполне реальный вид транспорта.

Проект, тестирование которого будет осуществляться в Ингольштадте, называется Pop.Up и представляет собой модульную систему, основанную на универсальных пассажирских капсулах, способных перемещаться по вакуумным трубам или на летающих платформах. По словам компетентных специалистов, летающее такси Pop.Up является поистине революционным проектом, который изменит современную транспортную индустрию.