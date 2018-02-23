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Компания Airbus показала видео со своим летающим такси

Пятница, 23 Февраля 2018 11:56
Компания Airbus показала видео со своим летающим такси Фото из открытых источников

Европейская авиастроительная компания Airbus показала свое уникальное летающее такси Vahana в действии — на YouTube появился ролик (смотрите видео ниже), в котором продемонстрирован прототип летательного аппарата под названием AlphaOne.

 

Речь идет о беспилотном мультикоптере, который приводится в движение электрическими двигателями. В рамках испытаний, которые были запечатлены на видео, аппарат подняли в воздух всего на одну минуту. Этого хватило, например, для того, чтобы оценить, насколько интенсивно разряжается его аккумуляторная батарея.

 

"В течение минутного полета AlphaOne его аккумулятор разрядился на восемь процентов. Это довольно неплохой показатель, однако его можно в некоторой степени оптимизировать", — говорят инженеры Airbus.

 

Аппарат AlphaOne представляет собой довольно крупногабаритную машину — его ширина составляет более шести метров, а длина — более пяти с половиной. Аппарат, при этом, может поднять почти семь с половиной сотен килограммов груза. Пассажир, однако, может быть только один — дополнительных мест не предусмотрено. Предполагается, что инновационное транспортное средство будет выведено на рынок в 2020 году.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости Airbus

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