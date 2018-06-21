Инженеры MIT научились управлять роботами посредством мозговых волн

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Мозговые волны — это, по словам инженеров из Лаборатории искусственного интеллекта Массачусетского технологического института, практически идеальное средство для управления роботами. Статья, посвященная инновационной технологии, появилась на офсайте MIT.

Система управления роботами, основанная на считывании сигналов мозга, является уже не первой подобной, разработанной в стенах MIT. Однако в новой версии системы были учтены все недочеты предыдущих разработок, поэтому выглядит она гораздо более завершенной. Хотите увидеть систему в действии — смотрите видео ниже.

"Мы применили электромиографию и электроэнцефалографию, а также некоторые инновационные алгоритмы анализа и обработки данных, поэтому смогли достичь качественно нового результата", — говорят американские специалисты.

Ведущий автор разработки Джозеф ДельПрето отмечает, что считывание сигналов мозга, которые представляют собой так называемые "потенциалы, относящиеся к ошибкам", позволило облегчить управление роботом и сделать систему в целом более простой и надежной. В общем, будущее, как видим, наступает даже более стремительно, чем можно было предположить.