520 школьников стали призерами олимпиад Москвы по робототехнике

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Пресс-служба московского Депобразования объявила об окончании пяти различных городских олимпиад по робототехнике. Участниками этих соревнований по инженерной дисциплине выступили 29500 учащихся столичных школ. 520 из них в итоге завоевали медали различного достоинства. Об этом сообщил портал «Школа большого города».

В рамках соревнований по робототехнике опытные специалисты контролирует процесс создания столичными школьниками рабочих «машин» и написание ими программ для управления такими «машинами». В частности, в рамках «Турнира двух столиц» питерские и московские школьники выставляют друг против друга команды роботов-футболистов, которых они самостоятельно создали.

Стоит добавить, что победители Московской командной олимпиады по робототехнике ведут подготовку к Всероссийской робототехнической олимпиаде (22-24 июля) в Республике Татарстан. На осень же нынешнего года запланировано проведение робототехнической олимпиады всемирного уровня.