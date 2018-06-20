Google научился предсказывать дату смерти пациента

Фото из открытых источников

Нейросеть, представляющая собой новую разработку инженеров компании Google, может делать довольно пугающие выводы — сообщает аналитическое издание Bloomberg, по данным которого, программисты "Гугла" создали ИИ, предсказывающий дату смерти пациента по его медицинским показателям.

Приближенный к искусственному интеллекту алгоритм уже был протестирован на нескольких сотнях тысяч пациентов медицинских учреждений. Систему, в частности, проверили на больных раком, которым оставалось жить считанные дни. И результаты, продемонстрированные нейронной сетью, удивили даже специалистов.

"Наша система умеет прогнозировать смерть с довольно высокой результативностью. Это достигается благодаря анализу ста семидесяти пяти тысяч самых разнообразных медицинских параметров", — заявляют разработчики алгоритма.

Кроме, собственно, смерти, нейросеть от "Гугла" может определять вероятности других исходов болезни, рассчитывать шансы повторной госпитализации, а также прогнозировать время пребывания в госпитале. В общем, возможности системы выглядят довольно впечатляюще. Медики говорят, что технология позволит им экономить значительные объемы времени, которые обычно тратятся на рутинную бумажную работу.