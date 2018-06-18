В Армении задержан мужчина за взятку метеорологу

Фото из открытых источников

Странный случай со взяткой, которую пытались дать начальнику госметеослужбы Армении, вскрыл страшную правду — главный метеоролог Еревана признался, что возглавляемая им структура просто берет прогноз погоды у Google. Но обо всем по порядку.

Все началось с того, что к Гору Аветисяну, главе государственной метеорологической службы Армении, пришел фермер Саркис Ованесян, уверенный в том, что всемогущественная госметеослужба может улучшить погоду в Арташатском районе Араратской области и, тем самым, повысить урожайность его угодий. Для того, чтобы мотивировать госметеослужбу, фермер притащил с собой мешок картошки и ведро морковки.

"Своим необдуманным поступком Ованесян нанес серьезную обиду всему нашему роду метеорологов. Как я не пытался объяснить ему, что мы не влияем на погоду, он все настаивал на своем. Шел бы уже тогда в Google, из сервисов которого мы берем прогноз...", — заявил главный метеоролог Армении, добавив, что провоцировавшего коррупцию фермера уже задержали полицейские.