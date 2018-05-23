Дизайн iPhone SE 2 был раскрыт производителем чехлов Olixar‍

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Наследник "яблочного" смартфона iPhone SE, который, по слухам, должен быть представлен в этом году, продолжает оставаться "темной лошадкой", однако ситуация, судя по всему, изменится уже в самом ближайшем времени. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что производители аксессуаров для айфонов уже начали делать чехлы для iPhone SE 2.

Чехол для iPhone SE 2 готовится представить, например, компания Olixar, которая уже даже опубликовала его изображение, рассекретив тем самым некоторые детали второго iPhone SE.

О том, что iPhone SE 2 получит "монобровь", напоминающую таковую в iPhone X, стало известно некоторое время назад, однако картинки от Olixar подтверждают этот факт. Размеры корпуса iPhone SE 2 останутся примерно такими же, как у его предшественника, но благодаря модной нынче безрамочности (которая и предполагает наличие выреза-"моноброви"), диагональ дисплея нового SE получилось увеличить.

Дактилоскопического сканера у новинки не будет — корпорация Apple полностью перешла на сканер Face ID. В общем, теперь остается только дождаться официального анонса Apple iPhone SE 2 — это, как предполагается, произойдет совсем скоро.