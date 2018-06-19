Обнаружен весьма живучий вирус на ОС Windows 10‍

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Эксперты в сфере безопасности данных обнаружили вредоносное программное обеспечение весьма редкого типа, способное поражать работающие под управлением операционной системы Microsoft Windows 10 устройства и оставаться незамеченным годами.

Вирус, о котором идет речь, был обнаружен хакерами из группировки Zacinlo. По их словам, большая часть девайсов, пораженных опасным вредоносом, работает под Windows 10. И это довольно странно, так как именно в этой ОС есть довольно продвинутые системы безопасности, которые должны препятствовать заражению вирусами такого типа.

Так что же представляет собой ужасный вредонос? Он маскируется под бесплатный VPN-сервис s5Mark, но после установки активирует слежение за рабочим столом жертвы, а также показывает ей рекламные объявления. Авторы вируса, соответственно, зарабатывают на рекламе.

"Это довольно уникальный вирус — доля подобного вредоносного ПО в общем потоке вирусов составляет не более одного процента. А уникален он тем, что его довольно трудно обнаружить даже при помощи специализированных средств. То есть, в большинстве случаев этот вирус способен "жить" на компьютере жертвы годами", — отмечают специалисты.