Понедельник 18 июня 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Технологии» Роскомнадзор объявил войну российским геймерам

Роскомнадзор объявил войну российским геймерам

Понедельник, 18 Июня 2018 11:00
Роскомнадзор объявил войну российским геймерам Фото из открытых источников

Федеральная служба по надзору в сфере связи, ИТ и массовых коммуникаций России продолжает ломать Интернет — на этот раз специалисты Роскомнадзора атаковали отечественных геймеров, оставив их без доступа к игровой инфраструктуре компании Blizzard.

 

Это, если что, разработчик таких популярных игр, как World of Warcraft, Overwatch, Diablo, Starcraft, Hearthstone и Heroes of the Storm. Перечисленные тайтлы перестали работать в России семнадцатого июня. Просто потому, что какой-то особенно рьяный сотрудник Роскомнадзора внес в перечень заблокированных ресурсов один из важных IP-адресов Blizzard.

 

Деструктивные действия РКН, по оценкам экспертов, затронули от четырех до пяти миллионов игроков. В качестве временного решения проблемы геймерам предлагают сменить регион игры, однако этот шаг, как отмечается, может негативно повлиять на скорость игры.

 

"Войну" Интернету, напомним, Роскомнадзор объявил после того, как в России заблокировали популярный мессенджер Telegram. Для того, чтобы привести в исполнение соответствующее судебное решение, цензурирующему Сеть ведомству пришлось внести в черный список миллионы IP-адресов. Это, однако, не помогло, так как Telegram, в отличие от огромного числа оказавшихся заблокированными ресурсов, продолжает работать.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости Роскомнадзор
Главное за сутки
Сирия: ВВС коалиции нанесли удар по нашим правительственным войскам Сирия: ВВС коалиции нанесли удар по нашим правительственным войскам ВВС международной коалиции во главе с США нанесли удар по позициям сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает национальное сирийское агентство САНА. По его данным, инцидент произошел в поселении…
Правительство РФ планирует отказаться от балльной пенсионной системы Правительство РФ планирует отказаться от балльной пенсионной системы Вице-премьер России Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что кабмин планирует отказаться от балльной пенсионной системы. По ее словам, для правительства это «очень сложное решение, но нам придется…
На Украине рассказали о надвигающейся катастрофе На Украине рассказали о надвигающейся катастрофе Украина близка к катастрофе — европейские государства под видом экономической помощи пытаются расхитить национальное богатство страны, заявил депутат Верховной рады и лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович. Он рассказал, что…

Читайте также
Всех пользователей WhatsApp ждет сильнейшее потрясение Всех пользователей WhatsApp ждет сильнейшее потрясение Основатель популярного мобильного мессенджера WhatsApp Ян Кум продал свое детище компании Facebook, а затем покинул проект и предупредил пользователей "Вотсапа" о "сильнейших потрясениях", которые над ними нависли. Ян Кум заявляет,…
Новый Samsung Galaxy Note 9 получил отдельную кнопку для скриншотов Новый Samsung Galaxy Note 9 получил отдельную кнопку для скриншотов Смартфон Samsung Galaxy Note 9 приближается к официальному дебюту, поэтому у тематических СМИ появляются все новые технические сведения о грядущем девайсе. Galaxy Note 9, в частности, получит отдельную программируемую кнопку,…
В «Яндекс. Такси» появился автоматический переводчик‍ В «Яндекс. Такси» появился автоматический переводчик‍ Мобильное приложение "Яндекс.Такси" обзавелось довольно интересной фичей — теперь в чате, при помощи которого осуществляют коммуникацию водитель и пассажир такси, появился очень удобный автоматический переводчик. Перевод, как отмечается в официальном…
Искусственный интеллект научили видеть людей сквозь стены Искусственный интеллект научили видеть людей сквозь стены Специалисты из Массачусетского технологического института разработали приближенную к искусственному интеллекту нейронную сеть, способную распознавать позу и движения человека, частично или даже полностью скрытого за препятствиями. Новая технология, как уверены ее…
Фото
Невероятный природный парк Ленские столбы в Якутии Невероятный природный парк Ленские столбы в Якутии

Ленские столбы - это уникальная горная система и одноименный природный парк, расположенный в Хангала...

Видео

 

Число пострадавших при землетрясении в Японии превысило 200

Опрос

Как вы оцениваете шансы российской сборной выйти из группы на ЧМ?

 

Анекдот дня

Чтобы хоть как-то привлечь внимание школьников, преподавательница написала на доске «Жесть. Смотреть всем».

Еще »
Самые популярные материалы
Чем Трамп напугал Украину? Чем Трамп напугал Украину?
Трамп заканчивает уничтожение "пятой колонны" в России Трамп заканчивает уничтожение "пятой колонны" в России
США признали: "Будапештский меморандум" был пустой бумажкой США признали: "Будапештский меморандум" был пустой бумажкой
Всех пользователей WhatsApp ждет сильнейшее потрясение Всех пользователей WhatsApp ждет сильнейшее потрясение
Антироссийский меморандум в МС ООН - Украина готовит ловушку себе самой? Антироссийский меморандум в МС ООН - Украина готовит ловушку себе самой?
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Покупателей новых автомобилей в России ждут серьезные проблемы

 

 

Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.