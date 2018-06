Роскомнадзор объявил войну российским геймерам

Фото из открытых источников

Федеральная служба по надзору в сфере связи, ИТ и массовых коммуникаций России продолжает ломать Интернет — на этот раз специалисты Роскомнадзора атаковали отечественных геймеров, оставив их без доступа к игровой инфраструктуре компании Blizzard.

Это, если что, разработчик таких популярных игр, как World of Warcraft, Overwatch, Diablo, Starcraft, Hearthstone и Heroes of the Storm. Перечисленные тайтлы перестали работать в России семнадцатого июня. Просто потому, что какой-то особенно рьяный сотрудник Роскомнадзора внес в перечень заблокированных ресурсов один из важных IP-адресов Blizzard.

Деструктивные действия РКН, по оценкам экспертов, затронули от четырех до пяти миллионов игроков. В качестве временного решения проблемы геймерам предлагают сменить регион игры, однако этот шаг, как отмечается, может негативно повлиять на скорость игры.

"Войну" Интернету, напомним, Роскомнадзор объявил после того, как в России заблокировали популярный мессенджер Telegram. Для того, чтобы привести в исполнение соответствующее судебное решение, цензурирующему Сеть ведомству пришлось внести в черный список миллионы IP-адресов. Это, однако, не помогло, так как Telegram, в отличие от огромного числа оказавшихся заблокированными ресурсов, продолжает работать.