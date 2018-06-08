Роскомнадзор заблокировал 93 сайта с ответами на ЕГЭ

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В реестре запрещенной информации, наполнением которого занимаются специалисты Роскомнадзора, появились девяносто три сетевых ресурса, на которых можно было найти ответы на вопросы школьных экзаменов. Информация об этом была опубликована на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере связи, ИТ и массовых коммуникаций.

Сайты с ответами на вопросы экзаменов, как особенно подчеркивают представители Роскомнадзора, попали в реестр запрещенной информации на основе соответствующих судебных решений.

"Попытки недобросовестных учеников сдать экзамены при помощи поиска готовых ответов решительно пресекаются специалистами РКН, которые блокируют ресурсы с ответами в массовом порядке", — говорится в заявлении ведомства.

Речь идет, как уточняется, о блокировании информационных ресурсов, распространяющих ответы на вопросы ОГЭ (Основной госэкзамен) и ЕГЭ (Единый государственный экзамен), а также контрольно-измерительные материалы и любые данные, посвященные способам недобросовестной сдачи экзаменов. Ранее, напомним, в Рособрнадзоре обещали задействовать какие-то чудо-технологии, которые сделают ЕГЭ максимально защищенным от "взлома".