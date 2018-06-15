Китай создал глобальную систему слежки за автомобилями

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Правительство Китайской Народной Республики одобрило план создания в стране масштабной системы слежки за автомобилями. Информация об этом появилась в распоряжении у американского издания The Wall Street Journal.

По данным WSJ, речь идет о системе мониторинга национального масштаба, которая основана на применении особых RFID-меток. Последние, как предполагается, будут установлены на лобовом стекле каждого зарегистрированного в Китае автомобиля, а на дорогах, соответственно, появятся девайсы для считывания этих меток.

Официальные представители Министерства общественной безопасности Китая говорят, что эта мера позволит следить за степенью загруженности автомобильных трасс, а также регулировать уровень воздушного загрязнения. Однако все понимают, что ничего не помешает китайским властям использовать RFID-чипы для слежки.

Технические детали амбициозного проекта пока что не попали в открытый доступ, поэтому никто не знает, какая конкретно информация будет храниться в RFID. Как минимум — модель авто, его цвет и регистрационный номер. Но метки, как отмечают специалисты, могут хранить и другую информацию.