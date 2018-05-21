СМИ: Десятки тысяч детей в опасности из-за слежки родителей

Фото из открытых источников

Мобильное приложение TeenSafe, позволяющее родителям установить тотальную слежку за действиями ребенка в интернет-пространстве, содержало опасную уязвимость, которая позволяла киберзлоумышленникам взламывать смартфоны детей.

Материал, посвященный обнаружению уязвимости, появился на портале ZDNet. Известно, что базы данных TeenSafe, которые хранились в амазоновском облаке, были защищены очень плохо — по некоторым данным, защиты не было совсем. То есть, любой желающий мог получить доступ к учетным записям TeenSafe, в которых содержатся разнообразные приватные данные.

"На одном из незащищенных серверов было около десяти тысяч учетных записей — внутри можно было обнаружить, например, данные, связанные с Apple ID. В том числе — позволяющие получить доступ к аккаунту Apple", — рассказывает эксперт в области информационной безопасности Роберт Виггинс.

Для того, чтобы установить на смартфон ребенка программу для слежки TeenSafe, на устройстве необходимо деактивировать двухфакторную авторизацию — это, как отмечает Виггинс, позволяло хакерам взламывать смартфоны детей вообще без затруднений. Разработчики TeenSafe уже отреагировали на новость и закрыли доступ к незащищенным серверам, однако хакеры могли получить базы данных, позволяющие взламывать девайсы.