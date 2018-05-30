Искусственный интеллект научили распознавать человека по походке

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Приближенные к искусственному интеллекту алгоритмы уже умеют распознавать людей не только по лицу и голосу, но и по таким довольно сложным параметрам, как походка. О создании алгоритма, который позволяет ИИ "узнавать милого по походке", сообщили разработчики из Великобритании и Испании.

"Нейронная сеть, на основе которой работает наша технология, реализована на базе глубокого остаточного обучения — это довольно мощное по своим свойствам решение, которое позволяет идентифицировать человека по походке с невероятно высокой точностью. Соответствующий показатель совсем немного не дотягивает до ста процентов", — цитирует разработчиков технологии издание IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence.

Технология распознавания походки, как предполагается, поможет сделать биометрические системы распознавания людей более безопасными.

В последнее время хакеры научились подделывать отпечатки пальцев, а также обходить системы распознавания лица, голоса и даже сетчатки. Теперь взломщикам придется еще и обходить системы распознавания походки, а сделать это, как отмечают специалисты, будет очень и очень непросто.