Илон Маск сообщил о массовых увольнениях в Tesla

В истории автомобилестроительной компании Tesla наступает период массовых увольнений — о масштабных сокращениях стало известно благодаря сообщениям в СМИ, достоверность которых подтвердил глава "Теслы" Илон Маск.
По словам Маска, публикации в новостных изданиях, посвященные грядущей реорганизации в компании Tesla, являются правдивыми — руководство производителя электрических автомобилей действительно намерено уволить около девяти процентов сотрудников. Это, как предполагается, позволит понизить расходы и сохранить рентабельность производства.
"Компания Tesla демонстрировала более чем стремительный рост в последние годы, поэтому сейчас мы столкнулись с определенными проблемами — это, например, дублирование рабочих функций. Раньше это можно было оправдать, но теперь нет, поэтому нас ждет реорганизация", — написал Илон Маск на своей официальной странице в сервисе "Твиттер".
Согласно данным, актуальным на конец прошлого года, количество сотрудников Tesla составляло тридцать семь с половиной тысяч человек. Теперь их станет меньше почти на три с половиной тысячи. Это, по мнению руководства, позволит сократить убытки, которые только за первые три месяца 2018-го составили семьсот десять миллионов долларов.
Озеро Луиз, или Лейк-Луиз - это сине-зеленое ледниковое озеро в Национальном парке Банф, известное с...
Китайский военный оркестр встретил Путина «Катюшей»
Страничка из дневника.
12.00. Дала себе обещание не жрать, что бы ни случилось!
22.00. Случилось.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.