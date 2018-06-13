Илон Маск сообщил о массовых увольнениях в Tesla

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В истории автомобилестроительной компании Tesla наступает период массовых увольнений — о масштабных сокращениях стало известно благодаря сообщениям в СМИ, достоверность которых подтвердил глава "Теслы" Илон Маск.

По словам Маска, публикации в новостных изданиях, посвященные грядущей реорганизации в компании Tesla, являются правдивыми — руководство производителя электрических автомобилей действительно намерено уволить около девяти процентов сотрудников. Это, как предполагается, позволит понизить расходы и сохранить рентабельность производства.

"Компания Tesla демонстрировала более чем стремительный рост в последние годы, поэтому сейчас мы столкнулись с определенными проблемами — это, например, дублирование рабочих функций. Раньше это можно было оправдать, но теперь нет, поэтому нас ждет реорганизация", — написал Илон Маск на своей официальной странице в сервисе "Твиттер".

Согласно данным, актуальным на конец прошлого года, количество сотрудников Tesla составляло тридцать семь с половиной тысяч человек. Теперь их станет меньше почти на три с половиной тысячи. Это, по мнению руководства, позволит сократить убытки, которые только за первые три месяца 2018-го составили семьсот десять миллионов долларов.