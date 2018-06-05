Дмитрий Кобылкин может стать популярнее Илона Маска и Папы Римского

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27 сентября 2016 года, основатель и глава американской компании SpaceX Илон Маск, на прошедшем в Мексике 67-м конгрессе Международной астронавтической федерации озвучил план освоения Красной планеты. По его словам, высока вероятность того, что в будущем на Земле произойдет катастрофа, после которой жить на планете будет невозможно, поэтому люди должны превратиться в «межпланетный вид». Более миллиона человек планируется доставить в будущем на Марс, для создания там самостоятельной цивилизации. Это позволит человечеству, как виду, сохраниться в случае глобальной катастрофы.

Свою программу Маск связывает с идей спасения цивилизации от неизбежной катастрофы, которая должна произойти на Земле. Даже в этом варианте, несмотря на «благородство мыслей» возникает первый вопрос, на уровне третьего класса советской школы: «На Марс предполагается переселить один миллион человек, что делать шести миллиардам девятьсот девяносто девяти миллионам остающихся и не приведёт ли это к самоуничтожительной войне за места в марсолётах?»

Второй вопрос возникает после следующей информации: «Любые планы по колонизации Марса в ближайшее время потребуют от колонистов существенную жертву — полный отказ от продолжения рода и любых интимных отношений, если это необходимо для выживания всего их коллектива, говорится в статье, опубликованной в журнале Futures».

Если переселенцы на Марс не смогут продолжать род, идея Маска о переселении, желание спасти цивилизацию, или просто цель срубить «бабло», учитывая то, что в 2011 году Илон Маск получил премию Хайнлайна за выдающиеся достижения в коммерциализации космоса?

Кроме Маска, о будущем человечества печётся и Папа Римский Франциск. По его мнению: «Недостаточные объемы пресной воды в будущем могут стать причиной третьей мировой войны. Такое заявление понтифик сделал 24 февраля 2017 года, в ходе конференции, посвященной правовым аспектам доступа к водным ресурсам, пишет издание Rome Reports».

«Представители католической церкви уже не в первый раз обращают внимание на эту проблему. Так, в ноябре 2016 года постоянный наблюдатель Ватикана при ООН Бернардито Ауса говорил, что растущая тенденция приватизировать воду и превращать ее в товар «может подвергнуть серьезному риску доступ бедных к питьевой воде. Сам папа Римской заявлял о том, что именно нехватка воды может стать причиной третьей мировой войны, также в ноябре 2014 года».

18 июня 2015 года «Папа Римский Франциск выпустил энциклику об изменениях климата и окружающей среды. В истории католической церкви это первый документ подобного рода. В энциклике папа призывает «изменить модель развития» и «заботиться о нашем общем доме ».

Формально и Илон Маск и Папа Римский Франциск волнуются о будущем человечества, но единственным результатом их волнения являются не подтверждённые делами речи.

Когда я слышу об очередных идеях Маска, у меня складывается впечатление о том, что он, по случаю, купил в букинистической лавке журнал «Техника молодёжи» за 1975 год. Подражая «великому» предлагаю начать реализовывать идею описанную в детективно -фантастическом романе Айзека Азимова, впервые опубликованном в журнале «Galaxy Magazine» в 1953 году,«Стальные пещеры».

Азимов, учитывая будущую перенаселённость Земли, предложил создать города под крышами на территориях не пригодных к нормальной жизни и сохранить природные территории, без права доступа, рядовых граждан, для получения биологического сырья необходимого в производстве продуктов питания и кислорода. Заповедной территорией в настоящее время потенциально является Россия.

Для тех, кто не «может» без Марса предлагаю похожую территорию.

Условия почти марсианские, зато есть вода. Это район посёлка Тикси.

Маск и Папа Римский, физически, ничего не могут сделать для спасения человечества. Это конечно печально, если надеяться на силу западной цивилизации. Однако, есть на Земле, известные ограниченному кругу людей, личности имеющие возможность решить, при определённых условиях, проблему спасения цивилизации, это Дмитрий Николаевич Кобылкин, новый министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

Дмитрии Кобылкин может стать «спасителем цивилизации», не только из за своей новой должности. Как бывший губернатор ЯНАО, он понимает, то, что из-за мировой тенденции к переходу на «зелёные технологии» северные города Тюменской области могут стать «мёртвыми».

Поэтому необходимы производства, которые позволят жить безбедно, желающим остаться в этих краях людям.

По мнению Папы Римского Франциска, недостаточные объемы пресной воды в будущем могут стать причиной третьей мировой войны. Многие российские граждане считают, что нам это не грозит. В России есть Байкал. Если посмотреть на карту севера Тюменской Области, то на ней можно увидеть тысячи озёр.

У Байкала есть проблемы, и если надеяться только на это озеро, то его можно безвозвратно «выпить». Озёра на севере Тюменской Области мелкие и глубина большинства не превышает 1.5 -2 метров. Некоторые из них в засушливые годы высыхают.

Учитывая то, что вода природный ресурс, без которого человек может прожить не более семи дней, необходимо поднять вопрос о необходимости углубления части озёр, до состояния карьерных водохранилищ. На отвалах грунта необходимо создать леса «углеродного нейтралитета». Можно назвать их лесами компенсации, в соответствии с предложением Владимира Путина, но вариант с «углеродным нейтралитетом» позволяет надавить на Макрона для финансирования этой программы.

Так же, бывая в Надыме, Дмитрий Кобылкин видел то, что на одной и той же природной территории растут сосны и кедры высотой 3 метра не пригодные для использования в деревопереработке и деревья, которые можно использовать, как пиломатериал. Дело не в климате, а в недостатке их питания и эта проблема не только для севера России. В уссурийском крае меня удивили дубы высотой не более 10 метров. Поэтому есть предложение по созданию института «Повышения качества лесов». На первом этапе, экспериментальную работу можно поручить сотрудникам надымского дендрария.

Есть ещё один «халявный» природный ресурс, это климат. Как то, мои знакомые профессоры взяли меня на встречу с академиком В. П. Мельниковым. Когда выпала возможность озвучить свою позицию по климату, академик сказал: «Ребята, зачем вы лезете в политику?». Климат политиками рассматривается, не как физический процесс, а как средство давления на неугодные компании и государства.

Недавно по России прошли ураганы, причинившие огромный материальный ущерб. Причиной этого стал не углекислый газ, а нарушение естественной подстилающей поверхности. Скачки температуры воздуха, так же, не связаны с углекислым газом. Безжалостное уничтожение природного энергетического демпфера Леса стало причиной этих погодных катаклизмов. Для восстановления демпферных возможностей леса необходимо дополнительно к существующим лесам, создать новые лесные массивы на площади 3.5 миллиона квадратных километров, для этого необходимо создать ООО "Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт по устройству лесокомпенсационных территорий" на базе «Государственного аграрного университета Северного Зауралья» для поиска территорий и подготовке их к лесопосадке.

Погодные катаклизмы на своей шкуре испытали и жители ЕС. Достаточно одного слова Владимира Владимировича и все российские академики «найдут» доказательства подтверждающие связь между наличием лесов в России и затоплением парижского метро. Это может стать поводом для отмены европейских санкций без «потери лица». 195 президентов подписались под документом по борьбе с изменением климата и это святое дело важнее санкций.

Все европейские безработные, включая мигрантов, которые в обязательном порядке должны будут отрабатывать право на гражданство в ЕС, найдут работы на этих объектах. Поток мигрантов-халявщиков в Евросоюз резко сократится.

Дмитрий Кобылкин, творчески используя свою должность, может создать условия для нормального существования человечества в ближайшие триста лет и стать популярнее Илона Маска и Папы Римского. Сотрудничая с РПЦ эффективность его работы, может быть выше, потому, что даже на ландшафтах, похожих на марсианские, стоят православные храмы.

Александр Уфаев специально для Planet Today