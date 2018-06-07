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Из самолетов авиакомпании Emirates исчезнут иллюминаторы

Четверг, 07 Июня 2018 11:57
Из самолетов авиакомпании Emirates исчезнут иллюминаторы Фото из открытых источников

Арабский авиаперевозчик Emirates планирует избавиться от иллюминаторов в самолетах — пишет издание BBC News, по данным которого, пассажиры лайнеров Emirates будут наслаждаться видами при помощи виртуальных, а не реальных окон.

 

"Мы планируем оборудовать авиалайнеры виртуальными иллюминаторами — технически это будет реализовано при помощи качественных экранов, на которые в режиме реального времени будет выводиться изображение с внешних камер", — рассказывают представители арабской авиакомпании.

 

Зачем менять реальные иллюминаторы на виртуальные? Специалисты говорят, что причин множество. Например, таким образом будет довольно существенно повышена безопасность пассажирских авиаперевозок.

 

"Самолеты станут легче, прочнее, безопаснее, быстрее, экономичнее, дешевле и вообще — лучше, если отказаться от иллюминаторов. В целом, у такого решения есть только лишь преимущества", — говорит глава Emirates Тим Кларк, отмечая, что система позволит видеть более качественное и красивое изображение, чем то, которое пассажиры наблюдают в обычных иллюминаторах.

 

Первыми самолетами Emirates с виртуальными окнами станут лайнеры Boeing 777-300R. Когда конкретно появятся лайнеры нового типа — пока что не уточняется.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости Самолеты
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