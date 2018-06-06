Эксперт: Заявление «Антонова» о неспособности России производить Ан-124 - пропаганда

В руководстве украинского авиастроительного концерна "Антонов" уверены, что Российская Федерация не сможет наладить самостоятельное производство самолета Ан-124 "Руслан". Однако эта уверенность, как считают эксперты — не более, чем пропагандистские заявления Киева.
Представители украинского концерна говорят, что только специалисты "Антонова" обладают всем комплексом знаний, которые необходимы для запуска производства Ан-124. Это, в частности, не только документация о конструкции самолета, но и данные об испытаниях и анализах, накопленные "Антоновым" в большом количестве.
Комментируя заявления украинского концерна, депутат Виталий Милонов из комитета Государственной думы по международным делам заявил, что Россия не будет сотрудничать с украинским предприятием.
"Россия не намерена продолжать сотрудничать с украинским авиастроителем. Если взглянуть на состояние, в котором находится украинский "Антонов", то тут все становится понятно — предприятие переживает глубочайший кризис. В общем, все заявления украинской стороны относительно производства "Руслана" в России — это только пропаганда. Кто действительно неспособен производить самолеты, так это "Антонов"", — цитирует Милонова Федеральное агентство новостей.
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