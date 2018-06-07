Ученые создали нейросеть с раздвоением личности

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Исследователи из Соединенных Штатов Америки разработали нейросеть, симулирующую нечто вроде раздвоения личности. Технология, как верят ее авторы, приблизит человечество к созданию полноценного искусственного интеллекта.

Уникальная нейронная сеть получила название Norman — в честь Нормана Бейтса, психопата с раздвоением личности из книги Роберта Блоха "Психо" (культовый режиссер Альфред Хичкок снял по ней одноименный фильм).

"Главная и единственная задача нашего алгоритма — изучать пятна Роршаха и снабжать нас интересными результатами. Цель проекта в целом — демонстрация того, как обучающий алгоритм может повлиять на ИИ", — заявляют разработчики нейросети, сотрудники Массачусетского технологического института.

Тест Роршаха — это популярный психологический тест, в рамках которого пациентами демонстрируют симметричные кляксы с абстрактными узорами и просят озвучить первые же пришедшие на ум ассоциации. Валидность этого теста, изобретенного уже почти сотню лет назад, все еще не была подтверждена, однако он, несмотря на это, является довольно распространенным инструментом в мировой психотерапевтической практике.