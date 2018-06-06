Нейросеть научили менять фото, чтобы обманывать системы распознавания лиц

Исследователи из Канады создали технологию, позволяющую менять фотографии с изображением человеческих лиц таким образом, чтобы сбивать с толку "умные" алгоритмы, определяющие личность на фото.
Речь идет об алгоритмах вроде тех, которые работают в социальных сетях и автоматически выделяют людей на фото. Подобные алгоритмы основаны на нейронных сетях, которые только лишь поверхностно напоминают нейронные сети человеческого мозга. В отличие от мозга, такие программы довольно легко обмануть.
"Если изменить отдельные точки изображения так, чтобы это было незаметно для человека, но заметно для нейронной сети, обрабатывающей это изображение в целях распознавания лица, то нейронная сеть не справится со своей задачей. То есть, мы создали технологию для повышения приватности", — рассказывают сотрудники Университета Торонто.
Интересно, но для того, чтобы сбивать с толку нейросети для распознавания лиц, ученые задействовали другие нейросети. Да, просто какая-то битва роботов с роботами. Но выиграли в итоге люди, получившие мощный инструмент для защиты приватной информации от вездесущих ботов.
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