Facebook снова поймали на передаче данных пользователей‍

Личные данные пользователей социальной сети Facebook оказались довольно востребованным товаром — их, как выяснилось накануне, получали не только исследовательские структуры вроде Cambridge Analytica, но и производители мобильных гаджетов. В частности, такие гиганты, как Apple, Samsung, Microsoft, BlackBerry и Amazon.
Как сообщает газета New York Times, компания Facebook предоставляла партнерам конфиденциальные данные своих пользователей даже после того, как руководители FB чуть ли не клятвенно пообещали пересмотреть подход к хранению пользовательской информации.
"После истории с Cambridge Analytica, которая стоила "Фейсбуку" довольно дорого, подобное сотрудничество стало постепенно сворачиваться, однако партнерские соглашения с крупными производителями гаджетов все еще действуют — то есть Apple и Samsung, например, продолжают получать данные пользователей FB", — пишет NYT.
Комментируя это, представители Facebook заявили, что практика, в рамках которой производители смартфонов получают некоторые персональные данные пользователей соцсети, не нарушает политику компании по защите приватной информации.
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