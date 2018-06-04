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Facebook снова поймали на передаче данных пользователей‍

Понедельник, 04 Июня 2018 10:10
Facebook снова поймали на передаче данных пользователей‍ Фото из открытых источников

Личные данные пользователей социальной сети Facebook оказались довольно востребованным товаром — их, как выяснилось накануне, получали не только исследовательские структуры вроде Cambridge Analytica, но и производители мобильных гаджетов. В частности, такие гиганты, как Apple, Samsung, Microsoft, BlackBerry и Amazon.

 

Как сообщает газета New York Times, компания Facebook предоставляла партнерам конфиденциальные данные своих пользователей даже после того, как руководители FB чуть ли не клятвенно пообещали пересмотреть подход к хранению пользовательской информации.

 

"После истории с Cambridge Analytica, которая стоила "Фейсбуку" довольно дорого, подобное сотрудничество стало постепенно сворачиваться, однако партнерские соглашения с крупными производителями гаджетов все еще действуют — то есть Apple и Samsung, например, продолжают получать данные пользователей FB", — пишет NYT.

 

Комментируя это, представители Facebook заявили, что практика, в рамках которой производители смартфонов получают некоторые персональные данные пользователей соцсети, не нарушает политику компании по защите приватной информации.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости Facebook последние новости
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