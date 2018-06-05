Новая функция: Siri поможет найти ключи и закажет кофе

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В ходе "яблочной" конференции Apple Worldwide Developers Conference 2018, которая стартовала на территории калифорнийского города Сан-Хосе вчера, появилась информация о будущем голосового помощника Apple — Siri.

Siri, по словам старшего вице-президента Apple по разработке программного обеспечения Крейга Федериги, станет значительно "умнее" — голосовой ассистент, в частности, научится поддерживать "ярлыки", то есть сможет ассоциировать определенные действия с теми или иными командами.

Простейший пример — "Сири" сможет активировать электронный брелок, если вы пожалуетесь помощнику на потерю ключей. А если вы скажете: "Сири, привези кофе", то голосовой ассистент займется онлайн-шоппингом и закажет кофе.

Это, само-собой, далеко не все новые "фишки", приготовленные разработчиками корпорации Apple — Siri постоянно совершенствуется и обзаводится в итоге все более сложной "личностью", так что тот день, когда голосовой ассистент станет претендовать на то, чтобы называться полноценным искусственным интеллектом, приближаются весьма стремительно. Конкуренты Apple, впрочем, не отстают — голосовые ассистенты от Google и Amazon, например, выглядят не менее впечатляющим образом.