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Apple разрешила пользователям слушать музыку с браузера

Понедельник, 04 Июня 2018 12:25
Apple разрешила пользователям слушать музыку с браузера Фото из открытых источников

Функциональность веб-версии музыкального сервиса Apple Music была расширена — сообщает сайт 9to5mac, ссылающийся на наблюдения пользователей портала Reddit, согласно которым, в браузерной версии Apple Music теперь можно слушать треки целиком.

 

Ранее, если что, на сайте Apple Music можно было послушать только отрывки песен, а для полноценного использования необходимо было запускать специализированное приложение. Сейчас же некоторые ограничения были сняты, правда о полноценном использовании Apple Music в браузере речь все еще не идет.

 

"Раньше на сайте можно было слушать разве что фрагменты музыкальных композиций, а сейчас песни доступны целиком. Но только после авторизации — без нее вам все по-прежнему будут предложены исключительно отрывки", — говорят обитатели Reddit.

 

В браузере, кроме того, нельзя составлять списки воспроизведения, следить за активностью друзей, а также добавлять альбомы, то есть нормально пользоваться веб-версией Apple Music все еще невозможно. Определенные подвижки в сторону расширения функционала веб-версии, тем не менее, не могут не радовать — отмечают эксперты, которые пристально следят за сетевой инфраструктурой Apple.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости Apple
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