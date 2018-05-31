В США сайт Reddit обогнал по популярности Facebook

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"Портал обо всем на свете" Reddit стал более популярным среди жителей Соединенных Штатов Америки ресурсом, чем сайт социальной сети Facebook — на этот факт указывает рейтинг популярности вебсайтов, публикуемый аналитической компанией Alexa.

Социального-новостному агрегатору Reddit удалось пробиться в тройку самых популярных американских сайтов. Возглавляют рейтинг такие гиганты, как Google и YouTube, так что третье место в топе Alexa по США — это более, чем значительный результат.

Тут стоит отметить, что в рейтинге Alexa учитываются именно сайты, а большинство американцев взаимодействуют с соцсетью "Фейсбук" при помощи мобильного приложения. Так что, Facebook, на самом деле, пока что никуда не девается из информационного пространства.

Ключевые слова — "пока что", т.к. в целом позиции Facebook серьезно пошатнулись в последнее время. Причина — целая череда скандалов, связанных с масштабными утечками приватных данных. Оказавшись в центре этих скандалов, Facebook начал терять самое главное — доверие своих пользователей. Ситуация, при этом, была лишь усугублена после того, как против "Фейсбука" выступили многие известные личности, являющиеся так называемыми "лидерами мнений".