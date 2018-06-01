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Apple начнет бороться с зависимостью от гаджетов

Пятница, 01 Июня 2018 14:12
Apple начнет бороться с зависимостью от гаджетов Фото из открытых источников

На следующей неделе состоится презентация обновленной мобильной операционной системы iOS, в которой, среди прочих нововведений, появится технология, позволяющая бороться с зависимостью от гаджетов. Соответствующей информацией поделилось с общественностью аналитическое агентство Bloomberg, ссылающееся на инсайдерские источники.

 

Операционную систему iOS 12 представят в ходе Всемирной конференции разработчиков (WWDC) Apple, которая начнется четвертого июня в американском городе Сан-Хосе.

 

WWDC — это мероприятие, на котором корпорация "Эппл" традиционно показывает какие-то интересные новинки из мира технологий, так что анонс iOS 12 будет смотреться тут вполне уместно. Среди новшеств, которые ожидаются от двенадцатой версии iOS — пакет инструментов под названием Digital Health. Именно в этом пакете содержится приложение, которое позволит владельцам яблочных гаджетов бороться с зависимостью от них.

 

Как конкретно будет реализована технология — неизвестно, но предполагается, что речь идет об ограничении времени, которое пользователи уделяют своим девайсам. Релиз iOS 12, по слухам, состоится в сентябре 2018-го.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости Apple
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