Apple начнет бороться с зависимостью от гаджетов

На следующей неделе состоится презентация обновленной мобильной операционной системы iOS, в которой, среди прочих нововведений, появится технология, позволяющая бороться с зависимостью от гаджетов. Соответствующей информацией поделилось с общественностью аналитическое агентство Bloomberg, ссылающееся на инсайдерские источники.
Операционную систему iOS 12 представят в ходе Всемирной конференции разработчиков (WWDC) Apple, которая начнется четвертого июня в американском городе Сан-Хосе.
WWDC — это мероприятие, на котором корпорация "Эппл" традиционно показывает какие-то интересные новинки из мира технологий, так что анонс iOS 12 будет смотреться тут вполне уместно. Среди новшеств, которые ожидаются от двенадцатой версии iOS — пакет инструментов под названием Digital Health. Именно в этом пакете содержится приложение, которое позволит владельцам яблочных гаджетов бороться с зависимостью от них.
Как конкретно будет реализована технология — неизвестно, но предполагается, что речь идет об ограничении времени, которое пользователи уделяют своим девайсам. Релиз iOS 12, по слухам, состоится в сентябре 2018-го.
В верхнем Валь д'Эга, всего в 6 км от Нова Леванте, есть изумрудно-зеленое горное озеро Карецца. Из-...
Видео уничтожения техники ВСУ под Горловкой
Международная следственная группа установила, что отпечатки пальцев с «Бука», сбившего «Боинг», принадлежат отравителю Скрипалей, царапавшему пробирки на Олимпиаде в Сочи.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.