Apple начнет бороться с зависимостью от гаджетов

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На следующей неделе состоится презентация обновленной мобильной операционной системы iOS, в которой, среди прочих нововведений, появится технология, позволяющая бороться с зависимостью от гаджетов. Соответствующей информацией поделилось с общественностью аналитическое агентство Bloomberg, ссылающееся на инсайдерские источники.

Операционную систему iOS 12 представят в ходе Всемирной конференции разработчиков (WWDC) Apple, которая начнется четвертого июня в американском городе Сан-Хосе.

WWDC — это мероприятие, на котором корпорация "Эппл" традиционно показывает какие-то интересные новинки из мира технологий, так что анонс iOS 12 будет смотреться тут вполне уместно. Среди новшеств, которые ожидаются от двенадцатой версии iOS — пакет инструментов под названием Digital Health. Именно в этом пакете содержится приложение, которое позволит владельцам яблочных гаджетов бороться с зависимостью от них.

Как конкретно будет реализована технология — неизвестно, но предполагается, что речь идет об ограничении времени, которое пользователи уделяют своим девайсам. Релиз iOS 12, по слухам, состоится в сентябре 2018-го.