Основателя Telegram Дурова обвинили в плагиате‍

Некие таинственные "независимые разработчики в области финтеха" обвинили Павла Дурова, основателя "ВКонтакте" и Telegram, в плагиате. И не просто обвинили, а обратились с соответствующим заявлением в Замоскворецкий суд Москвы.
В исковом заявлении, как сообщает РИА Новости, говорится о присвоении Дуровым чужой разработки. Основателю "Телеграма" якобы показали эту самую разработку на приватной демонстрации, а он взял, да и скопировал ее с потрохами.
Речь идет о Telegram Passport — этот сервис, напомним, команда разработчиков мессенджера Telegram анонсировала в мае. "Независимые разработчики в области финтеха" уверены, что Дуров украл у них функционал и принцип работы технологии.
Отвечать по иску, при этом, придется именно Дурову, а не компании Telegram, потому что решение о присвоении чужой разработки, как уверены "независимые разработчики", принимал лично он.
В общем, прохладная, как говорится, былина. Вот только неясно, почему иск против Дурова подали в Замоскворецкий суд Москвы. Ведь гражданство у Дурова — британское, а компания Telegram, само-собой, от греха подальше зарегистрирована вне российской юрисдикции.
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