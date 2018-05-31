Четверг 31 мая 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Технологии» Xiaomi анонсировала Mi Band 3 и клон iPhone X

Xiaomi анонсировала Mi Band 3 и клон iPhone X

Четверг, 31 Мая 2018 13:17
Xiaomi анонсировала Mi Band 3 и клон iPhone X Фото из открытых источников

Китайская компания Xiaomi презентовала две весьма ожидаемые новинки — "умный" браслет Mi Band 3 и новый топовый смартфон Mi8, который на деле получился неприлично похожим на Apple iPhone X.

 

Xiaomi Mi8 получил 6.21" дисплей, выполненный по технологии AMOLED. Разрешение экрана — 1080 на 2248 точек, то есть соотношение сторон получилось весьма экзотическим — 9:18.7. Экран занимает восемьдесят восемь с половиной процентов передней поверхности девайса, так что неудивительно, что в его верхней части есть "монобровь" (почти такая же, как у iPhone X).

 

Топовый смартфон Xiaomi будет продаваться в нескольких версиях, отличающихся более радикально, чем обычно. То есть, кроме разного объема памяти, девайсы будут поддерживать или не поддерживать такие инновационные фишки, как сканер лица и дактилоскопический сканер, расположенный непосредственно под экраном.

 

Одна из основных фишек Mi8 — камера, качество снимков которой, согласно предварительным данным, будет выше, чем у камер Google Pixel 2 и iPhone X. Тут, впрочем, пока что не все так однозначно — оценивать этот показатель комплексно можно будет только после начала продаж. Минимальная стоимость Xiaomi Mi8 — двадцать шесть тысяч рублей.

 

Что же касается Mi Band 3 — то тут все, как и ожидалось: сенсорный OLED-экранчик, улучшенная защита от воды, а также прочие приятные улучшения. Стоимость девайса составит примерно полторы тысячи рублей.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости Xiaomi
Главное за сутки
Лавров: КНДР стоит определить, какие гарантии США считать достаточными Лавров: КНДР стоит определить, какие гарантии США считать достаточными КНДР сама должна решить, какие гарантии со стороны США считать достаточными для достижения договоренностей, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров после переговоров в Пхеньяне с северокорейским коллегой Ли…
Адвокат подозреваемого в организации "покушения" на Бабченко заявил о давлении следствия Адвокат подозреваемого в организации "покушения" на Бабченко заявил о давлении следствия Защита гражданина Украины, задержанного по подозрению в организации несостоявшегося покушения на журналиста Аркадия Бабченко, считает происходящее с ним "неэстетичной провокацией" и указывает на давление со стороны следствия. Об этом сообщил…
Помпео назвал условие улучшения отношений с Россией Помпео назвал условие улучшения отношений с Россией Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с главой российского МИДа Сергеем Лавровым обсудил отношения между странами и способы их улучшения. Об этом сообщается в заявлении на сайте…

Читайте также
"Алиса" от Яндекса научилась видеть и разбираться в музыке "Алиса" от Яндекса научилась видеть и разбираться в музыке У голосового помощника Алисы появилось компьютерное зрение и музыкальный слух. Если показать Алисе фотографию, она поймёт, что на ней изображено, а если включить музыку — подскажет песню и предложит послушать…
Умная колонка раскрыла личные разговоры семейной пары‍ Умная колонка раскрыла личные разговоры семейной пары‍ "Умная" колонка Amazon Echo оказалась не очень-то и умной — высокотехнологичный девайс ошибся и отправил приватный разговор семейной пары третьему лицу, чем спровоцировал довольно уникальный прецедент. Но обо всем по…
Компания Energizer представила смартфон с "вечным" аккумулятором на 16 000 мАч Компания Energizer представила смартфон с "вечным" аккумулятором на 16 000 мАч "Смартфоны с вечными аккумуляторами" — именно так "скромно" компания Energizer позиционирует свою новую линейку продуктов — смартфоны Power Max, емкость аккумуляторных батарей которых действительно является весьма внушительной — топовому аппарату…
Инженеры Disney создали робота, который делает сальто в полёте‍ Инженеры Disney создали робота, который делает сальто в полёте‍ Довольно необычный робот, которого создали инженеры из компании Disney Research, умеет выполнять переворот в полете с троса, поэтому фактически является роботом-акробатом. Посмотреть на робота в действии можно на видео ниже.…
Фото
Парящая вершина пика Адама - место, от которого захватывает дух! Парящая вершина пика Адама - место, от которого захватывает дух!

Возвышаясь в юго-западной части горной системы Саманала, парящая вершина пика Адама является одновре...

Видео

 

Лезгинка сирийского солдата с «Калашниковым»

Опрос

Отразилось ли повышение цен на бензин на вашем семейном бюджете?

 

Анекдот дня

Международная следственная группа установила, что отпечатки пальцев с «Бука», сбившего «Боинг», принадлежат отравителю Скрипалей, царапавшему пробирки на Олимпиаде в Сочи.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал
Мы живем в обществе и поэтому вокруг нас всегда много примеров, где одни люди достигают успеха и пользуются всеми благами человечества, а у других жизнь становится со временем все хуже и хуже. Если мы присмотримся внимательно, то увидим, что одна категория людей смогла раскрыть свой…
В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем» В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем»
26 мая 2018 года в Москве (пл. Европы, д. 2, гостиница «Рэдиссон Славянская») состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем». В мероприятии примут участие ведущие эксперты в области репродуктивной медицины: К.м.н., вице-президент РАРЧ Маргарита Бениаминовна Аншина; Профессор, ведущий европейский репродуктолог Роберт Фишер,…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE Все предложения (122)
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE от11990руб.
Цена от МегаФон
Планшеты
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.