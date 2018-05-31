Xiaomi анонсировала Mi Band 3 и клон iPhone X

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Китайская компания Xiaomi презентовала две весьма ожидаемые новинки — "умный" браслет Mi Band 3 и новый топовый смартфон Mi8, который на деле получился неприлично похожим на Apple iPhone X.

Xiaomi Mi8 получил 6.21" дисплей, выполненный по технологии AMOLED. Разрешение экрана — 1080 на 2248 точек, то есть соотношение сторон получилось весьма экзотическим — 9:18.7. Экран занимает восемьдесят восемь с половиной процентов передней поверхности девайса, так что неудивительно, что в его верхней части есть "монобровь" (почти такая же, как у iPhone X).

Топовый смартфон Xiaomi будет продаваться в нескольких версиях, отличающихся более радикально, чем обычно. То есть, кроме разного объема памяти, девайсы будут поддерживать или не поддерживать такие инновационные фишки, как сканер лица и дактилоскопический сканер, расположенный непосредственно под экраном.

Одна из основных фишек Mi8 — камера, качество снимков которой, согласно предварительным данным, будет выше, чем у камер Google Pixel 2 и iPhone X. Тут, впрочем, пока что не все так однозначно — оценивать этот показатель комплексно можно будет только после начала продаж. Минимальная стоимость Xiaomi Mi8 — двадцать шесть тысяч рублей.

Что же касается Mi Band 3 — то тут все, как и ожидалось: сенсорный OLED-экранчик, улучшенная защита от воды, а также прочие приятные улучшения. Стоимость девайса составит примерно полторы тысячи рублей.