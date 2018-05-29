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Apple снова стала лидером по онлайн-продажам смартфонов в России

Вторник, 29 Мая 2018 11:16
Apple снова стала лидером по онлайн-продажам смартфонов в России Фото из открытых источников

Анализируя интернет-продажи смартфонов на российском рынке по итогам апреля 2018-го, издание "Ведомости" выявило вновь установившееся лидерство корпорации Apple — на смартфоны семейства iPhone, как уточняется, в середине весны пришлось двадцать процентов штучных онлайн-продаж.

 

Компания "Эппл", соответственно, вернула себе лидерство в российском онлайн-ритейле, утраченное в марте под натиском Xiaomi. Доля "Сяоми" упала по итогам апреля на четыре пункта, и составляла на начало мая шестнадцать процентов. Примерно такой же результат показала компания Huawei со своим суббрендом Honor.

 

В общей сложности в апреле в Российской Федерации через Интернет было реализовано около двухсот тридцати тысяч смартфонов. Это, как отмечают аналитики, тринадцать процентов от всех проданных в РФ смартфонов.

 

Если учитывать статистику по продажам смартфонов в оффлайне, то общее число реализованных девайсов составило 1.8 млн. На первом месте по-прежнему корпорация Samsung — южнокорейскому производителю принадлежит двадцать три процента российского рынка смартфонов. У Huawei (с Honor) — почти семнадцать с половиной процентов, у Apple — почти четырнадцать.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости Apple
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