Владельцы смартфонов на Android тратят в 10 раз меньше, чем обладатели iPhone

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Анализ прибыли, которую за последние четыре года получили корпорации Google и Apple благодаря своим магазинам мобильных приложений, позволяет утверждать, что обладатели андроид-смартфонов тратят на приложения в десять раз меньше средств, чем владельцы iPhone.

Такие выводы сделали эксперты Morgan Stanley Research. Актуальные данные, полученные из открытых источников по итогам первого квартала этого года, указывают на то, что каждая загрузка в сервисе App Store приносит "яблочной" корпорации примерно сорок четыре цента, тогда как аналогичный показатель для Google не превышает десять центов.

Если же сравнивать прибыль в пересчете на отдельные мобильные девайсы, то разница еще боле показательная — свыше пяти долларов у Apple против пятидесяти центов у "Гугл".

"Проверка данных за четыре года показывает, что купертиновцы повысили доход с приложений на сто двадцать процентов. Доход Google, соответственно, повысился всего на четырнадцать процентов. Эта весьма показательная разница свидетельствует о различном подходе корпораций к монетизации мобильных приложений", — отмечают специалисты.